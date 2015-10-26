الخليج للاستثمار تختار بنوكا لإصدار قياسي من السندات الدولارية
دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار اليوم الإثنين أن المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا لها اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من يوم الخميس قبيل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي.
وفوضت المؤسسة المملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنوك سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار بحسب الوثيقة.
وستلتقي مؤسسة الخليج للاستثمار -التي تأسست بهدف التنمية والتنويع الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية في منطقة الخليج- مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا قبل تنفيذ الإصدار القياسي للسندات بحسب ظروف السوق. وغالبا لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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