مصادر: إيكويت الكويتية تسعى للحصول على قرض تجسيري بقيمة 6 مليارات دولار

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة إيكويت الكويتية للبتروكيماويات تسعى للحصول على قرض تجسيري بقيمة 6 مليارات دولار لاستخدام ما يقرب من نصفه لشراء إجمالي أسهم إم إي جلوبل التي تعتزم الاستحواذ عليها من شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بمبلغ 3.2 مليار دولار.