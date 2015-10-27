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أمير الكويت: ايرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط

Tue Oct 27, 2015 8:11am GMT
 
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الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إن إيرادات الدولة انخفضت 60 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله.

ودعا الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من اجل استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
 