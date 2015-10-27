هيئة الاستثمار الكويتية تؤكد سلامة أعمال مكتبها في لندن

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكدت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير احتياطيات الكويت اليوم الثلاثاء أن جميع أعمال مكتبها في لندن سليمة وغير مخالفة للقانون نافية حدوث تجاوزات من قبل أي من مسؤولي المكتب.

كانت صحف محلية نقلت خلال الشهور الماضية عن نواب في مجلس الأمة زعمهم وجود تجاوزات بمكتب الهيئة في لندن حيث تشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن ولوح بعض أعضاء البرلمان بإمكانية إحالة الملف للنيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إنها "لا تمانع أن يحال الملف برمته إلى النيابة العامة حيث... أنها محاطة بسلسلة رقابية صارمة ومحكمة من ديوان المحاسبة ومن أكبر مكتبين للتدقيق في العالم مشهود بسمعتهما ونزاهتهما."

وشددت الهيئة على سلامة استثماراتها وقراراتها الإدارية التي "لم تخرج عن المشروعية القانونية الممنوحة لها وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير المحاسبية المعترف فيها دوليا."