الخطوط الجوية الكويتية تقول إنها تبحث عن شركاء مع بدء مرحلة التوسع

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بشركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إن الشركة تتجه صوب مرحلة توسع تتضمن اتفاقات مشاركة وذلك عقب خطة إعادة هيكلة ساعدتها في خفض الخسائر.

وقال مدير العمليات بالشركة كامل العوضي للصحفيين إن الشركة لديها خطة كاملة بعمليات لاستئجار وشراء طائرات حتى عام 2022 كما أنها تعيد هيكلة مساراتها حاليا وتعمل على تقليص تكاليف العمليات.

وتابع يقول إن الشركة تبحث عن شركاء يتيحون لها مزيدا من الوجهات والركاب وإن الاتفاقات قد تذهب لأبعد من مجرد اتفاقات المشاركة في الرمز التي تتيح لشركات الخطوط الجوية توسيع شبكاتها ببيع تذاكر لرحلات يديرها شركاؤها والعكس صحيح.

كانت الخطوط الكويتية قد اتفقت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على شراء 10 طائرات بوينج 777-300 ستبدأ في تسلمها في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وسوف تستخدم الشركة بعض هذه الطائرات لتحل محل أخرى تحال للتقاعد في حين ستستخدم البعض الآخر للتوسع في مسارات الرحلات البعيدة المدى.

وربما تستغل الشركة أيضا خيارات لشراء خمس طائرات أخرى.

وأضافت الشركة في الآونة الأخيرة 50 رحلة مع توسع أسطولها. ولدى الشركة حاليا حوالي 32 طائرة وتتطلع لإضافة مسارات بعيدة المدى في مختلف القارات في إطار خطتها للنمو.

وقال العوضي أيضا إن توسيع شبكة الرحلات قد يشمل إضافة مسارات لا تمر عبر الكويت وإنما بين دول أخرى وهو ما يستلزم الحصول على ما يسمى حقوق الحرية الخامسة.

وأضاف أن السلطات الكويتية ستتفاوض الشهر القادم على اتفاقات ثنائية لمسارات جديدة للشركة.

وذكر العو ضي أن الطاقة الاستيعابية المحدودة لمطار الكويت الدولي كانت تشكل تحديا للشركة وخططها لكن الناقلة الجوية الوطنية ستنتقل إلى صالة خاصة بحلول ابريل نيسان 2017 لدعم نموها خلال السنوات الخمس القادمة.