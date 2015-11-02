مجموعة زين تعين إيمان الروضان رئيسا تنفيذيا لزين الكويت

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الاثنين إنها عينت إيمان عبد المحسن الروضان رئيسا تنفيذيا لشركة زين الكويت خلفا لعمر سعود العمر.

وقالت زين في بيان لبورصة الكويت إن عمر سعود العمر "سيعود إلي الإدارة التنفيذية لمجموعة زين ليمارس مهامه كمستشار للرئيس التنفيذي وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2015."