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وزير النفط الكويتي: أعتقد أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها

Wed Nov 4, 2015 11:36am GMT
 
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الرياض 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن أسعار النفط قد بلغت أدنى مستوياتها.

وذكر العمير أثناء حديثه في العاصمة السعودية الرياض أنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ألا تخفض الإنتاج بمفردها.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر عن الكربون "يجب على أوبك ألا تخفض الإنتاج بمفردها...أعتقد أنه على أوبك التمسك بوحدتها." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 