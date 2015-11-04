مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها

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الرياض 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها.

وقال الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر في الرياض عندما سئل إن كان يتفق مع تصريحات وزير الطاقة القطري في الفترة الأخيرة بأن انخفاض أسعار النفط بلغ مداه "نعم أتفق معه لأن الأسعار لم تتراجع منذ شهرين أو ثلاثة أشهر. لذا نعم لعلها بلغت أدنى مستوياتها." وبلغ سعر خام برنت حوالي 50.70 دولار للبرميل أثناء حديث الوزير.

وأضاف العمير "يمكننا أن نرى الآن تراجع أعداد الحفارات وبدء انسحاب الإنتاج العالي التكلفة من السوق. نرى تراجعا في أعداد الحفارات منذ حوالي ستة أشهر. من المؤكد أن يساعد ذلك الأسعار.

"لكن العامل الآخر الذي سيساعد الأسعار هو النمو الاقتصادي لذا علينا أن ننتظر لمعرفة كيف سيكون النمو الاقتصادي في جنوب آسيا وأوروبا وأمريكا. إذا زاد النمو الاقتصادي فستتحسن الأسعار."