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مصحح-هيئة الاستثمار الكويتية ستضيف 500 مليون دولار لاستثماراتها في روسيا

Tue Nov 10, 2015 1:37pm GMT
 
[-] نص [+]

(لتصحيح الاسم الأول لأمير الكويت في الفقرة الثانية)

سوتشي (روسيا) 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للاستثمار -الصندوق الثروة السيادي للكويت- خصصت 500 مليون دولار إضافية للاستثمار في مشروعات في روسيا بالشراكة مع الصندوق الروسي.

وقال الصندوق إن الاتفاق جرى توقيعه اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية في حضور الرئيس فلاديمير بوتين وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

يأتي هذا بعد أن خصصت الهيئة 500 مليون دولار للاستثمار مع الصندوق الروسي في 2012. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 