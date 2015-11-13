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السيطرة على حريق محدود بمصفاة الشعيبة الكويتية

Fri Nov 13, 2015 9:22pm GMT
 
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الكويت 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال المتحدث الرسمي بالوكالة باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن حريقا محدودا شب بوحدة تقطير الخام في مصفاة الشعيبة وتمت السيطرة عليه.

ونقل بيان عن علي عبد الله قوله إن الحريق الذي اندلع مساء اليوم الجمعة كان بسبب خلل في مضخة ولم يتسبب في وقوع أي خسائر بشرية. وتعمل الشركة على استئناف العمليات بوحدة تقطير الخام.

وتبلغ طاقة المصفاة 200 ألف برميل يوميا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 