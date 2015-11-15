متحدث: الكويت ستستأنف خلال أيام تشغيل وحدة بمصفاة الشعيبة بعد حريق محدود

دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية اليوم الأحد إن الكويت سوف تستأنف "خلال بضعة أيام" العمليات في وحدة تقطير الخام في مصفاة الشعيبة بعد حريق محدود اندلع بها يوم الجمعة الماضي.

وقال خالد العسعوسي لرويترز "إن بعض الوحدات جاهزة للعمل لكن المصفاة سوف تستغرق بضعة أيام."

وشب حريق محدود بوحدة تقطير الخام في مصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة نفط في الكويت مساء يوم الجمعة الماضي وتمت السيطرة عليه.