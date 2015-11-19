البترول الكويتية تتوقع انتعاش الطلب على النفط واستقرار العرض في السنوات المقبلة
أبوظبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني اليوم الخميس إن الطلب على النفط الخام سيتحسن في نهاية المطاف مضيفا أنه يتوقع انتعاش النمو الصيني في السنوات القليلة المقبلة.
وقال العدساني خلال مؤتمر للبتروكيماويات في دبي "سينتعش الطلب وسيستقر المعروض في ضوء نقص الاستثمارات ومن ثم ستجد الأسعار دعما."
وأضاف أنه يتوقع استمرار تقلب الأسعار في السنوات القادمة لكن المهم هو مدى سرعة استجابة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لارتفاع الأسعار.
وتابع "السؤال المهم هو كيف سيتأثر الإنتاج الصخري."
كما قال العدساني إنه يتوقع استمرار المنافسة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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