مقدمة 2-الكويت تغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل 2017

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من أحمد حجاجي

الكويت 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية اليوم الأحد إن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل نيسان 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018 .

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعيبة إلى 200 ألف برميل يوميا وهي الأصغر والأقدم في الكويت وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز.

وأضاف خالد العسعوسي في مؤتمر صحفي عقد في مقر إدارة مشروع الوقود البيئي جنوبي مصفاة ميناء عبدالله "سنغلق مصفاة الشعيبة في أبريل 2017 استعدادا لتشغيل مشروع الوقود البيئي قبل منتصف 2018."

وقال إن المردود الاقتصادي لمشروع الوقود البيئي سيكون 11.5 بالمئة سنويا من قيمة التكلفة الاجمالي البالغة 4.6 مليار دينار.

وقال العسعوسي "نحتاج خزانات مصفاة الشعيبة لاستخدامها في تشغيل مشروع الوقود البيئي."

ومشروع الوقود البيئي هو تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن انشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات واغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.