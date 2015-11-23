الكويت تطلق رحلات جوية لشرم الشيخ دعما للسياحة

الكويت 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير كويتي إن بلاده بصدد إطلاق رحلات جوية بين الكويت وشرك الشيخ بدءا من أول من ديسمبر كانون الأول المقبل إلى شرم الشيخ دعما للسياحة في مصر التي تضررت مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الإعلام ورئيس اللجنة العليا للسياحة الشيخ سلمان الحمود الصباح تأكيده دعم دولة الكويت الدائم والمستمر لمصر بتوجيه مباشر من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الوزير الكويتي الذي كان يتحدث بعد مقابلته لوزير السياحة المصري هشام زعزوع في القاهرة إن هذه الخطوة تأتي "بدعم مباشر" من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مشيرا إلى دراسة مبادرات ثقافية وبرامج مشتركة لتعزيز هذا التعاون وبشكل رئيسي في مجال السياحة.

وكانت الكويت من الدول الرئيسية التي دعمت الاقتصاد المصري منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013 وقدمت مليارات الدولارات سواء في شكل منح أو قروض أو مساعدات نفطية.