مقابلة-تباطؤ الصادرات الآسيوية وقوة الدولار يضران بتجارة الحاويات

من جوناثان سول

لندن 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة كبيرة بمجال خطوط نقل الحاويات إن التراجع الواضح في الصادرات الآسيوية إلى أوروبا وارتفاع الدولار يضران بالقطاع الذي يعاني بالفعل من جراء تخمة هائلة في الطاقة الاستيعابية لسفن الحاويات.

وقال جورن هينج الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة ومقرها الكويت إن سوق الحاويات التي تنقل بضائع التجزئة من هواتف آي.فون إلى الأزياء والمنتجات الغذائية تأثرت سلبا بتباطؤ الطلب على السلع الآسيوية ولاسيما الصينية.

وأدى هذا إلى انتقال المنافسة إلى سوق أمريكا الجنوبية لكن ركود الاقتصاد البرازيلي أضر بتلك المنطقة أيضا.

وأعلن أكبر وثالث أكبر لاعب في العالم ميرسك لاين وسي.ام.ايه سي.جي.ام تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقال هينج إن شركة الملاحة العربية شهدت تراجعا نسبته خمسة بالمئة في الحجم على خط الشحن المهم من آسيا إلى أوروبا منذ بداية العام مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقال في مقابلة "الشحنات أقل هذه الأيام.. كل خطوط الشحن تسعى لخفض التكاليف."

وقال هينج "المزيد من السفن يجري إخراجها من الخدمة هذه الأيام. ينبغي أن نرجع إلى 2008 لكي نرى نفس حجم الحاويات النمطية طول 20 قدما الذي يخرج من الخدمة حاليا."