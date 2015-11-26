جدول-نمو الإقراض المصرفي في الكويت 5.1% في سبتمبر

26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 5.3 في المئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي من 3.4 في المئة في أغسطس آب. وارتفع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.1 في المئة من 4.3 بالمئة. المعروض النقدي (%) سبتمبر 2015 أغسطس 2015 سبتمبر 2014 التغير السنوي (ن1) -0.9 0.1 13.7 التغير السنوي (ن2) 5.3 3.4 4.3 التغير السنوي (ن2-ن1) 7.9 4.7 1.0 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 5.1 4.3 6.9 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.315 8.209 8.798 التغير السنوي (%) -5.5 -12.2 8.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)