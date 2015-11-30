مسح-تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط إزاء الأسهم ونظرة سلبية تجاه السندات

من سيلين اسود

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهر مسح شهري تجريه رويترز تناميا طفيفا لتفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط تجاه الأسهم في المنطقة نتيجة انخفاض القيم ولكن التوقعات للسندات بدت أكثر سلبية بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الأسبوع الأخير أن 29 في المئة منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 21 في المئة خفضها.

وتمثل هذه التوقعات تغيرا كبيرا عن نتائج مسح الشهر الماضي اذ ذكرت نسبة 21 في المئة من المشاركين فيه إنهم يتوقعون خفض مخصصات الأسهم بينما توقعت نسبة سبعة في المئة زيادتها.

والسبب الرئيسي تحسن القيم في عدة أسواق منذ نشر مسح الشهر الماضي اذ نزلت الأسهم نزولا حادا في العديد من البورصات ففي دبي على سبيل المثال نزل المؤشر تسعة في المئة.

وقال محمد علي ياسين مدير قسم الأسهم في بنك ابوظبي الوطني "دفع الانخفاض المستمر لأسعار النفط القيم للهبوط نتيجة الضغوط على أسعار الأسهم ما جعلها مغرية للمستثمرين على الأجلين المتوسط والطويل."

وفي الوقت نفسه قالت نسبة 36 في المئة من مديري صناديق الشرق الأوسط انها ستخفض المخصصات لأصول الدخل الثابت وذكرت نسبة سبعة في المئة فقط إنها سترفع المخصصات وهي النتيجة الأكثر سلبية منذ اطلاق المسح في سبتمبر ايلول 2013.

وفي الشهر الماضي توقع 14 في المئة خفض مخصصاتهم لهذه الفئة من الأصول بينما توقع سبعة في المئة زيادتها.