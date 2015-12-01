مقدمة 1-وزير كويتي: الحكومة طلبت ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة 10 سنوات

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من أحمد حجاجي

الكويت أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح اليوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت ميزانية تعزيزية لدعم التسليح لمدة عشر سنوات.

جاءت تصريحات الوزير في معرض رده على سؤال لرويترز بشأن ما أوردته صحيفة الراي الكويتية اليوم عن طلب الحكومة من البرلمان اعتماد ميزانية استثنائية يتم سحبها من الاحتياطي العام للدولة بمبلغ 6.2 مليار دينار (20.4 مليار دولار) لدعم تسليح القوات المسلحة.

غير أن الوزير امتنع عن ذكر قيمة الطلب مكتفيا بقوله "تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة عشر سنوات."

كان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر الملتقى العالمي للمعلوماتية 2015 الذي بدأ اليوم بالكويت.

والكويت وجيرانها الأغنياء بالنفط أعضاء مجلس التعاون الخليجي من أكبر أسواق السلاح في العالم بسبب المحيط الإقليمي المضطرب من حولها حيث تعقد هذه الدول صفقات سلاح مستمرة مع الولايات المتحدة أوروبا.

ووقعت الكويت في سبتمبر أيلول الماضي مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة يوروفايتر في صفقة تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) لتصبح الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.