رئيس الجوية القطرية يعرب عن شكوكه بشأن اتفاقات جديدة للنقل الجوي في أوروبا

نيويورك 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر اليوم الأربعاء عن شكوكه بشأن احتمالات إبرام اتفاقيات جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن النقل الجوي من شأنها تقييد قدرة شركته وناقلات خليجية أخرى على تسيير رحلات إلى وجهات أوروبية.

وقال الباكر أن هذا المسعى الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية يوم الاثنين لن يحظى على الأرجح بالموافقة اللازمة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

واضاف قوله في مقابلة في نيويورك "أعرف بالفعل خمسة بلدان أبلغتنا أنها لن تؤيد هذا المسعى."

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء لبدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات جديدة للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية كوسيلة لدعم شركات الطيران الأوروبية أمام منافسيها من ناقلات شرق أوسطية يقول البعض إنها تحظى بدعم غير عادل.