فينميكانيكا غير متأكدة من موعد توقيع عقد يوروفايتر مع الكويت

روما 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال ماورو موريتي الرئيس التنفيذي لمجموعة فينميكانيكا الإيطالية للصناعات العسكرية اليوم الخميس إن الشركة غير متأكدة إن كانت ستوقع عقدا لبيع 28 مقاتلة يوروفايتر إلى الكويت قبل 25 ديسمبر كانون الأول.

كانت فينميكانيكا تتوقع إتمام الصفقة البالغة قيمتها سبعة إلى ثمانية مليارات يورو في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت مصادر قالت الشهر الماضي إن ذلك تأجل إلى منتصف ديسمبر كانون الأول. وأبلغ موريتي الصحفيين عندما سئل اليوم إن كان العقد سيوقع بحلول عيد الميلاد "لا نعرف."