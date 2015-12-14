فيفا الكويتية تصدر توصيتها بشأن عرض اتصالات السعودية خلال 7 أيام عمل
الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الإثنين إنها تلقت رسميا مستند عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة الاتصالات السعودية لشراء باقي أسهم فيفا وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال الكويتية عليه.
وقالت فيفا في بيان لبورصة الكويت إن مجلس إدارتها سوف يقوم "بدراسة مستند العرض ومن بعدها يقوم مجلس الإدارة بإصدار رأيه وتوصيته مدعوما برأي مستشار استثمار مستقل لمساهمي الشركة وإخطار الجهات الرقابية وذلك خلال سبعة أيام عمل."
وفي وقت سابق اليوم قالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لنشر عرض شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية فيفا بسعر دينار للسهم الواحد وبما يعادل 12.37 ريال سعودي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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