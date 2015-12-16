محكمة ترفض رفع الحجز عن 187 مليون دولار من أموال زين العراق

دبي 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين للاتصالات اليوم الأربعاء إن محكمة عراقية رفضت طلبا من زين العراق برفع قرار الحجز على 187 مليون دولار من حسابات مصرفية محلية للشركة.

وقالت زين في بيان بموقع البورصة الكويتية إن زين العراق التي كانت قد كسبت استئنافا بخصوص غرامات ومطالبات بنحو خمسة مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية ستسعى للطعن على الحكم.

كان قد جرى تجميد الحسابات المصرفية لزين العراق مع سعي السلطات لاستيفاء ضريبة أرباح رأسمالية على الشركة بعد استحواذها على شركة عراقنا مقابل 1.2 مليار دولار في 2007. وتم دمج عراقنا في وقت لاحق مع أثير العراق لتصبح بعد ذلك زين العراق.

وقال البيان إن الشركة تقدمت بدعوى أخرى منفصلة لمحكمة عراقية "تركز في موضوعها على الطعن بقانونية فرض الضريبة على الشركة التي تم بيعها (شركة عراقنا) للحصول على قرار يقضي بمسؤولية الجهة البائعة عن الضريبة." وأوراسكوم للاتصالات المصرية هي الجهة البائعة في تلك الصفقة.

وأضاف البيان أن هناك جلسة محددة اليوم لكنه استبعد البت في الدعوى على الفور.