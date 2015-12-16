مصادر: بنك برقان الكويتي على وشك اتمام اتفاق قرض بقيمة 350 مليون دولار

دبي 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء ان بنك برقان -ثالث أكبر البنوك في الكويت من حيث الاصول- على وشك اتمام اتفاق قرض بقيمة 350 مليون دولار ربما هذا الاسبوع.

واضافت المصادر ان البنك سيحصل على القرض الذي مدته عامان من بنوك محلية ودولية.

وقالت المصادر ان البنوك المشاركة في الاتفاق هي كوميرتس بنك وبنك الامارات دبي الوطني وبنك ابوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد وويلز فارجو.

ولم يصدر تعقيب من بنك برقان.

وبرقان أحد عدد من البنوك مقرها الخليج تسعى للحصول على قروض بحلول نهاية العام للمساعدة في تخفيف شح في السيولة ناتج عن هبوط اسعار النفط.