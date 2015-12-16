وكالة: المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25%

القاهرة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0 بالمئة.