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وكالة: المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25%

Wed Dec 16, 2015 7:44pm GMT
 
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القاهرة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0 بالمئة.

واضافت الوكالة أن السعر الجديد يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من غد الخميس.

جاء رفع سعر الخصم عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير وجدي الألفي)
 