وفاة نائب بالبرلمان الكويتي أثناء انعقاد الجلسة العادية اليوم

الكويت 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ظهر اليوم الثلاثاء وفاة النائب المستقل نبيل الفضل (66 عاما) اثناء انعقاد الجلسة العادية وأعلن رفع الجلسات إلى 12 يناير كانون الثاني.

وقال الغانم في بيان نعى فيه الفضل "فقدت الكويت اليوم أحد فرسان مجلس الأمة والمدافعين عن حقوق الشعب ووافته المنية وهو يؤدي واجبه."

وقال الشيخ محمد عبد الله مبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان الحكومة "ان الحكومة تنعي للشعب الكويت احد ابناء الكويت الذين ساهموا في مسيرة الديمقراطية من خلال التشريع والمواقف الوطنية ولم يبخل برؤيته الثاقبة في خدمة الكويت."

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفضل صباح غد الأربعاء.