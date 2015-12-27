الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت ترتفع 3.13% في نوفمبر على أساس سنوي

الكويت 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأحد أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت ارتفعت 3.13 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.