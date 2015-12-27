الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت ترتفع 3.13% في نوفمبر على أساس سنوي
الكويت 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأحد أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت ارتفعت 3.13 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.
وأوضحت الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفعت 0.07 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.33 في المئة مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني 2014 بينما شهدت نفس المجموعة ارتفاعا بلغت نسبته 0.46 في المئة على أساس شهري.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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