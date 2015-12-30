المؤشر السعودي يرتفع مع استيعاب السوق لتأثير الموازنة وصعود قوي لبورصة مصر

0901 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في بداية تعاملات الأربعاء بعد استيعاب السوق لتأثير الموازنة ورفع أسعار الطاقة المحلية وإعلان عدد من شركات البتروكيماويات عن الأثر المالي للقرار فيما سجلت البورصة المصرية صعودا تجاوز اثنين بالمئة بدعم من الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعودي 0.19 بالمئة إلى 6943.7 نقطة.

وقلص مؤشر البتروكيماويات خسائره القوية أمس وانخفض صباحا 1.3 بالمئة بعدما أعلن عدد من الشركات عن تأثير قرار زيادة أسعار غاز اللقيم وتعرفة الكهرباء والمياه على النتائج المالية لعام 2016 وجاءت معظمها في مستويات معقولة.

وانخفضت أسهم سابك 1.6 بالمئة وسافكو 1.2 بالمئة وبترورابغ 2.3 بالمئة وينساب 1.2 المئة.

وتوقعت شركة سابك زيادة التكاليف السنوية بنسبة خمسة بالمئة بعد زيادة أسعار الطاقة فيما توقعت شركة سافكو زيادة التكاليف ثمانية بالمئة وكيان 8.5 بالمئة وينساب 6.5 بالمئة.

وتوقعت بترورابغ أثرا مليا سلبيا بقيمة 300 مليون ريال فيما توقعت تصنيع أثرا بقيمة 190 مليون ريال على نتائج 2016.

وارتفعت أسهم الراجحي وجبل عمر 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 1.9 بالمئة وقفز سهم موبايلي 2.8 بالمئة بعد توصل الشركة لاتفاق مع معظم المقرضين بشأن التنازل عن مخالفة أحد الشروط المالية.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 2.04 بالمئة إلى 6933.5 نقطة.