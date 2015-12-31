بيان: صندوق الكويت السيادي يؤجل بيع مساهمته في الشركة الكويتية للاستثمار
دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها ترغب في تأجيل بيع مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال طرح عام أولي نظرا لظروف السوق.
وتمتلك الهيئة التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت وأقدم صندوق سيادي في المنطقة 76 في المئة من الشركة الكويتية للاستثمار. ويقدر حجم أصول الهيئة بنحو 500 مليار دولار.
وأعلنت الهيئة نيتها التخارج من الشركة الكويتية للاستثمار للمرة الأولى أواخر أكتوبر تشرين الأول 2014 وكان من المقرر تنفيذ التخارج في البداية في النصف الأول من هذا العام بحسب تقرير لموديز انفستورز سرفيس.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس إنها ترغب في تأجيل عملية بيع كامل مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار حتى النصف الأول من عام 2016 "نظرا لظروف السوق، وحرصا على مصداقية برنامج بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار."
وهبط مؤشر سوق الكويت الرئيسي أكثر من 13 في المئة في السنة الأخيرة وسط سسلة من عمليات إلغاء إدراج الشركات وشح في السيولة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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