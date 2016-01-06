المؤشر السعودي يقترب من مستوى الدعم وأسهم البتروكيماويات تهبط

0855 جمت - هبطت البورصة السعودية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن تدني أسعار النفط وضعف الاقتصادات العالمية.

وهبط المؤشر السعودي 0.9 في المئة عند 6683 نقطة في الثلاثين دقيقة الأولى من التداول مقتربا من مستوى الدعم الفني البالغ 6672 والذي يمثل أدنى مستوى سجله في ديسمبر كانون الأول.

وواصلت أسهم شركات البتروكيماويات الهبوط بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي وزيادة أسعار غاز اللقيم التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في موازنتها العامة لسنة 2016 الأسبوع الماضي والتي حرمت منتجي البتروكيماويات في المملكة من بعض ميزات التكلفة التي كانوا يتمتعون بها. وهبط سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.4 في المئة.

وارتفع سهم صافولا عملاق الصناعات الغذائية 0.5 في المئة في تعاملات كثيفة بعد أن قال مسؤول تنفيذي بارز بالشركة في تصريحات لرويترز إن الشركة تخطط للإبقاء على استثماراتها في طهران على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران. وكان السهم هوى 13 في المئة في اليومين السابقين بفعل مخاوف بشأن أنشطة الشركة في إيران.

غير أن معظم الأسهم الرابحة اليوم الأربعاء هي أسهم مضاربة يفضلها المستثمرون المحليون الأفراد مثل سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف الذي ارتفع 0.4 في المئة.

وفي مصر تراجعت البورصة خلال النصف الأول من معاملات اليوم تحت وطأة مبيعات المتعاملين الأجانب ولكن وسط تداولات محدودة.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 1.01 بالمئة ليصل إلى 6950.5 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.64 بالمئة إلى 385.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 181.674 مليون جنيه.