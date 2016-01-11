مصدر: الكويت ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في فبراير 0.70 دولار
سنغافورة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في فبراير شباط بما يقل 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.
وبهذا يرتفع سعر البيع الرسمي للنفط الخام الكويتي 0.70 دولار للبرميل عن الشهر السابق وهو مايتماشى مع زيادة الأسعار من جانب السعودية.
كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في يناير كانون الثاني يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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