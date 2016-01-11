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مصادر: بنك برقان الكويتي يختار شركتين لترتيب إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار

Mon Jan 11, 2016 11:16am GMT
 
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دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك برقان الكويتي ثالث أكبر بنك كويتي من حيث قيمة الاصول اختار شركتي إن.بي.كيه كابيتال وكامكو لترتيب إصدار محتمل لسندات بقيمة 100 مليون دينار (329.4 مليون دولار).

وقالت المصادر لرويترز طالبة عدم الكشف عن إسمها إن بنك برقان قد يبدأ تسويق هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

(الدولار = 0.3036 دينار كويتي) (اعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 