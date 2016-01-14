أجيليتي الكويتية توقع إتفاقا مع 5 بنوك لإقتراض 235 مليون دولار

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن أجيليتي الكويتية أكبر شركة للخدمات اللوجستية في الخليج وقعت إتفاقا مع خمسة بنوك للحصول على قرض بقيمة 235 مليون دولار.

وقال مصدران على دراية بالصفقة إن التسهيل الائتماني الدوار يبلغ أجله ثلاث سنوات وستقدمه بنوك أبوظبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وناتيكسيس وسانتاندر وستاندرد تشارترد.

ولم ترد أجيليتي على طلب للتعليق ارسل بالبريد الإلكتروني. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

وكان الرئيس التنفيذي لأجيليتي قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن الشركة تركز على تنويع أنشطتها في الأسواق الناشئة في الوقت الذي ينذر فيه انخفاض أسعار النفط بتأجيل بعض مشروعاتها في الشرق الأوسط.