مصادر: الكويت تدرس عروضا لاتفاق مدته 15 عاما لشراء الغاز المسال
15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن الكويت تدرس عروضا قدمها موردون للغاز الطبيعي المسال في صفقة مدتها 15 عاما يبدأ سريانها عام 2021.
وذكرت المصادر أن الكويت تسعى لشراء ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها خلال تلك الفترة ودعت فقط المنتجين ذوي الثقل للمشاركة في المناقصة.
وقال أحد التجار إن المناقصة ستغلق في أوائل فبراير شباط ومن المتوقع أن تشتري الكويت كميات أكبر من الحد الأدنى المطلوب في المناقصة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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