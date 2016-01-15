Sun 25 Dec 2016 | 0:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصادر: الكويت تدرس عروضا لاتفاق مدته 15 عاما لشراء الغاز المسال

Fri Jan 15, 2016 2:31pm GMT
 
[-] نص [+]

15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن الكويت تدرس عروضا قدمها موردون للغاز الطبيعي المسال في صفقة مدتها 15 عاما يبدأ سريانها عام 2021.

وذكرت المصادر أن الكويت تسعى لشراء ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها خلال تلك الفترة ودعت فقط المنتجين ذوي الثقل للمشاركة في المناقصة.

وقال أحد التجار إن المناقصة ستغلق في أوائل فبراير شباط ومن المتوقع أن تشتري الكويت كميات أكبر من الحد الأدنى المطلوب في المناقصة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 