جدول-انكماش المعروض النقدي بالكويت في نوفمبر

17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تراجع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو أول هبوط منذ 2008 على الأقل ويأتي عقب زيادة 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.7 بالمئة من 5.6 بالمئة. المعروض النقدي (%) نوفمبر 2015 أكتوبر 2015 نوفمبر 2014 التغير السنوي (ن1) -8.2 -1.0 14.7 التغير السنوي (ن2) -0.8 3.1 4.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.3 4.7 0.8 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 5.7 5.6 5.2 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.006 7.942 8.997 التغير السنوي (%) -11.0 -11.6 3.8 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير أحمد إلهامي)