مقدمة 1-مؤسسة البترول: الكويت تدرس إصلاح أسعار الطاقة المحلية

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أبوظبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني اليوم الثلاثاء إن الكويت تدرس خيارات لإصلاح دعم الطاقة لكن أي زيادة محتملة في الأسعار المحلية لن تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.

ونقل بيان رسمي عن العدساني قوله "الحكومة الكويتية تدرس حاليا عدة خيارات لسد العجز في الموازنة في أجواء ضعف أسعار النفط الخام. ومن بين تلك الخيارات مراجعة سياسة الدعم للمنتجات البترولية في السوق المحلية. وسيتم ذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة للتوافق حول آلية معالجة العجز مع مراعاة المستوى المعيشي للمواطن."

وقال العدساني في وقت سابق خلال مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي "الحكومة تقدم دعما ضخما. سيتم رفع الدعم تدريجيا. في الربع الأول من 2016 سيكون هناك شيء ما بشأن دعم البنزين والكيروسين."

وتقول الحكومة الكويتية إنها تدرس خفض الدعم وتقليص الإنفاق لتوفير أموال في ظل الصعوبات التي تواجه ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.