جدول-تراجع التضخم السنوي في الكويت إلى 3% في ديسمبر

24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول: التضخم (%) ديسمبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2014 التغير الشهري 0.9 0.1 1.0 التغير السنوي 3.0 3.1 3.0 ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.6 بالمئة عنها قبل عام وزادت 0.1 بالمئة عن الشهر السابق. صعدت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين ستة بالمئة على أساس سنوي وارتفعت 2.9 بالمئة على أساس شهري. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)