الكويت: لا يمكن للمنظمة خفض الانتاج بمفردها بينما الآخرون يرفعون الانتاج

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مندوبة الكويت الدائمة لدى أوبك نوال الفزيع اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.

وقالت الفزيع أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت "لا يمكن لأوبك ان تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض انتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون انتاجهم ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار."

وأضافت قائلة "انظروا إلى الانتاج الروسي وكيف زاد عن العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى اخرين مثل أمريكا اللاتينية، الكل يسعى لزيادة انتاجه. ولذلك فان أوبك تتطلع للتعاون."