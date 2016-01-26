النفط يواصل هبوطه عن 30 دولارا بسبب تخمة المعروض وبيانات صينية ضعيفة

سول 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - نزلت العقود الآجلة للنفط عن 30 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء مواصلة خسائر جلسة أمس بأكثر من ثلاثة في المئة في ظل مخاوف بشأن تخمة المعروض ومؤشرات جديدة على تباطؤ اقتصاد الصين مما أثار توجس السوق.

وأظهرت بيانات صينية أن حركة الشحن السنوية عبر السكك الحديدية -وهي مؤشر اقتصادي رئيسي- تقلصت 11.9 في المئة في 2015 مقابل انخفاض 3.9 في المئة في 2014 مما فاقم المخاوف من انكماش الأنشطة الاقتصادية وألقى بظلاله على أسعار النفط.

ونزل مزيج برنت الخام 1.13 دولار إلى 29.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أقل مستوى خلال الجلسة عند 29.27 دولار للبرميل وقد أغلق منخفضا 1.68 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 29.31 دولار للبرميل بعدما سجل مستوى متدنيا عند 29.25 دولار. وهبط في وقت سابق اليوم 1.85 دولار في وقت سابق.

وقالت مندوبة الكويت الدائمة لدى أوبك نوال الفزيع اليوم إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.