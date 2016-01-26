وزير المالية الكويتي: سعر برميل النفط في الميزانية المقبلة سيكون بحدود 25 دولارا

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أنس الصالح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء إن الميزانية المقبلة لسنة 2016-2017 ستعتمد على تقدير 25 دولارا لسعر برميل النفط الكويتي.

وهبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19 دولارا الاسبوع الماضي قبل أن ينتعش في اليومين الماضيين.

ولم يعط الوزير الكويتي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي مزيدا من التفاصيل لكنه قال إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من فبراير شباط المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة "لترشيد الانفاق."