مقدمة 1-جنفور تستكمل شراء مصفاة في روتردام من البترول الكويتية العالمية

(لإضافة بيان جنفور مع تعديل المصدر)

لندن/دبي أول فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة جنفور التجارية اليوم الاثنين استكمال عملية بيع مصفاة يوروبورت في مدينة روتردام الهولندية للمجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الكويتية العالمية أعلنت اليوم الاثنين استكمال عملية بيع مصفاة يوروبورت إلى جنفور التي أكدت استكمال الصفقة في بيان أصدرته في وقت لاحق اليوم.

ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة.

ونقلت كونا عن الشركة الكويتية قولها إن جنفور ستستمر في تشغيل عمليات التكرير في المصفاة مع احتفاظ البترول العالمية بمركز الأبحاث والتطوير في روتردام.

وقالت البترول العالمية إن بيع المصفاة "جاء بعد بحث مستفيض قامت به الشركة لإيجاد المشتري المناسب للمصفاة وذلك بعد أن أعادت الشركة تقييم استراتيجيتها للمصفاة" مضيفة أنها ستواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا وخصوصا في محطات التخزين.

وقالت جنفور في بيانها اليوم إنها ستغير اسم المصفاة البالغة طاقتها 88 ألف برميل يوميا إلى جنفور بتروليوم روتردام وستربطها مع مصفاتيها الأخريين في أنتويرب البلجيكية وانجولشتات الألمانية.

وقال جيا ماي رئيس أنشطة الاستثمار في جنفور "ستعزز مصفاة روتردام عمليات التكرير الحالية لجنفور وبصفة خاصة من خلال الارتباط مع مصفاتنا في أنتويرب والتكامل مع أنشطتنا التجارية العالمية."