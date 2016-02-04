مقابلة-الرئيس التنفيذي: الخطوط الجوية الكويتية أحالت 1350 مواطنا للتقاعد في عامين

من نادية سليم

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عبد الله الشرهان لرويترز اليوم الخميس إن الشركة المملوكة للحكومة أحالت ألفا و350 مواطنا كويتيا للتقاعد خلال العامين الأخيرين ضمن خطة لخفض التكاليف والعودة إلى تحقيق ربح بحلول 2019.

وبذلت الشركة قصارى جهدها للتعافي من تداعيات احتلال العراق للكويت في 1990-1991، غير أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة أبعدت الشركة أكثر عن موجة الازدهار التي شهدها قطاع الطيران في منطقة الخليج خلال العشرين سنة الأخيرة.

وتسريح مواطنين أمر نادر جدا في الكويت التي تعيد توزيع ثروة نفطية ضخمة على مواطنيها من خلال وظائف مرتفعة الأجر في المؤسسات المملوكة للدولة ومن خلال برامج الرعاية الاجتماعية.

غير أن خبراء في القطاع يقولون إن عدد موظفي الشركة التي تسجل خسائر أحد العوائق التي تواجهها خطة الإنعاش.

وقال الشرهان "منذ عامين غادر نحو 1600 شخص الشركة وحصلوا على مكافأة التقاعد" في إشارة إلى مكافآت الاستغناء عن الخدمة.

غير أنه قال إن الشركة حصلت على موافقة خاصة من الحكومة لإعادة 250 من الأطقم والمهندسين والطيارين المتقاعدين إلى الخدمة بسبب العجز في تلك الوظائف الناتج عن ازدهار قطاع الطيران في المنطقة. ويبلغ عدد موظفي الشركة حاليا 5800 شخص.