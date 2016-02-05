فينميكانيكا: صفقة مقاتلات يوروفايتر مع الكويت لا تزال قائمة

روما 5 فبراير شباط (رويترز) - قال متحدث باسم شركة فينميكانيكا الإيطالية للصناعات العسكرية اليوم الجمعة إنه لم يتم إلغاء صفقة بعدة مليارات يورو كان من المتوقع أن توقعها الشركة مع الكويت الشهر الماضي لبيع 28 مقاتلة يوروفايتر لها.

وهوت أسهم الشركة ستة في المئة عند الإغلاق فيما أرجعه المتعاملون إلى تأخر توقيع العقد. كان مصدر مطلع قد قال سابقا إن فينميكانيكا ستوقع العقد في 31 من يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة العقد- الذي يبلغ أجله 20 عاما- بين سبعة وثمانية مليارات يورو. وسوف يكون نصيب فينميكانيكا نحو النصف بينما سيذهب الباقي إلى مجموعة شركات تشارك في تحالف الشركات المنتجة ليوروفايتر ومنها إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية.

ونفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في بيان اليوم الجمعة شائعات عن انهيار الصفقة.

وقالت بينوتي إن نظيرها الكويتي أكد في اجتماع في روما يوم الأربعاء "التعاون الاستراتيجي مع إيطاليا استنادا إلى مشروع يوروفايتر والرغبة في توقيع العقد بأسرع ما يمكن".

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن الطرفين لا يزالان يبحثان تفاصيل الاتفاق بما في ذلك تدريب الأطقم والدعم اللوجستي.