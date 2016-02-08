مصادر: ايكويت تجري محادثات لإعادة تمويل قرض مؤقت بقيمة 6 مليارات دولار

من أرشانا نارايانان

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة ايكويت للبتروكيماويات في الكويت تجري محادثات مع بنوك لإعادة تمويل قرض مؤقت بقيمة ستة مليارات دولار حصلت عليه العام الماضي واستخدمت جزءا منه في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة إم.إي جلوبل للبتروكيماويات.

وايكويت مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.

وذكرت المصادر أمس الأحد طالبة عدم ذكر اسمها نظرا لأن هذه المعلومات ليست معلنة إن إيكويت تسعى للحصول على تمويلات مقسمة على شريحتين لأجل ثلاث وخمس سنوات.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي في الخليج إن الشريحة الأولى ستكون في صورة تسهيل ائتماني دوار بينما ستكون الشريحة الثانية قرضا محدد المدة.

ولم ترد ايكويت على طلب للتعليق.

وتضررت المالية العامة للكويت بشدة جراء هبوط أسعار النفط وهو ما ضغط على السيولة في النظام المصرفي ودفع الحكومة والكيانات شبه السيادية للإسراع إلى الحصول على تمويلات قبل الزيادات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر القادمة.

وسيسهل قرض ايكويت تخارج داو كيميكال من بعض مشروعاتها بالكويت. ويأتي بيع إم.إي جلوبل في إطار خطة أكبر تتبناها داو كيميكال لتحسين ملكيتها في عملياتها بالكويت.