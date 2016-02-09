الكويت تعتزم زيادة انتاجها النفطي إلى 3.15 مليون ب/ي في الربع/3

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم رفع انتاجها من النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 مقابل ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي قوله إن هذه الزيادة "تستدعي قيام المؤسسة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتسويق منتجاتها."

واضاف أن مؤسسة البترول الكويتية "بصدد التوقيع قريبا على عقود جديدة في السوق الأوروبي."

وقال إن العقود التي ستبرمها المؤسسة مع عدد من الشركات الأوروبية ستكون "بأسعار جيدة وبكميات كبيرة."