الكويت تعتزم زيادة انتاجها النفطي إلى 3.15 مليون ب/ي في الربع/3
الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم رفع انتاجها من النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 مقابل ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي قوله إن هذه الزيادة "تستدعي قيام المؤسسة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتسويق منتجاتها."
واضاف أن مؤسسة البترول الكويتية "بصدد التوقيع قريبا على عقود جديدة في السوق الأوروبي."
وقال إن العقود التي ستبرمها المؤسسة مع عدد من الشركات الأوروبية ستكون "بأسعار جيدة وبكميات كبيرة."
وأكد أن هبوط أسعار النفط الحالي الذي وصفه بالكبير يعود إلى عوامل عدة من أبرزها الفائض الكبير في انتاج النفط سواء من أعضاء منظمة اوبك أو خارجها وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي إضافة إلى عودة إيران إلى الانتاج بكميات كبيرة وزيادة انتاج العراق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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