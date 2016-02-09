الرئيس التنفيذي: مؤسسة البترول الكويتية تسعى للتخلص من أصولها الخاسرة

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تسعى للتخلص من أصولها الخاسرة في إطار التكيف مع هبوط أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العدساني قوله "بدأنا الأسبوع الماضي بإجراءات بيع مصفاة يوروبورت وأخذنا قرارا لإغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع والاستغلال الأمثل للقوى العاملة في مصانع أخرى سواء في البتروكيماويات أو الشركات المساندة."

وفي أول فبراير شباط الحالي أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول ومجموعة جنفور التجارية استكمال عملية بيع مصفاة يوروبورت في مدينة روتردام الهولندية للمجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها دون ذكر لقيمة الصفقة.

وقال العدساني اليوم إن عجز الميزانية الكويتية سيصل إلى ملياري دينار في السنة المالية الحالية 2015-2016.

وأشار إلى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ 43 دولارا في السنة المالية الحالية 2015-2016 وقد يصل إلى 41 أو 42 دولارا بنهاية هذه السنة.