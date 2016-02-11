أكوا باور السعودية تخطط لإقتراض 8 مليارات دولار

من ريم شمس الدين

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية لرويترز إن الشركة تخطط لإقتراض ثمانية مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي لتمويل مشاريع ستساعدها على تعزيز قدرة توليد الكهرباء لديها بمقدار الثلث بحلول نهاية 2016.

تأتي الخطة في ظل أوضاع صعبة في السوق للشركات في الشرق الأوسط حيث تعيد الحكومات النظر في خطط الإنفاق مع تراجع أسعار النفط الذي نال أيضا من السيولة في النظام المصرفي بالمنطقة.

لكن الحاجة إلى مشاريع جديدة لم تتقلص نظرا لزيادة الطلب على الكهرباء في ظل النمو السكاني المتواصل. وينمو الطلب على الكهرباء في المغرب مثلا حوالي 7 بالمئة سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي بادي بادماناتان إن من بين المشاريع التي سيشملها التمويل الجديد محطة كهرباء الحسيان في دبي التي ستعمل بالفحم النظيف بقدرة 1200 ميجاوات وتشيدها الشركة بالتعاون مع هاربين إلكتريك الصينية وألستوم كمقاول رئيسي.

وستغطي الثمانية مليارات دولار أيضا مشروع إبرا/صحار-3 في سلطنة عمان -وهو شراكة مع ميتسوي اليابانية ومحطة الطاقة الشمسية ردستون في جنوب افريقيا- التي ستبلغ قدرتها 100 ميجاوات. وسيستخدم جزء من الأموال لإعادة تمويل ديون لمحطة الكهرباء رابغ 1 التي تديرها شركة رابغ للكهرباء والمملوكة جزئيا لأكوا.

ومن المتوقع أن ترفع المشاريع الجديدة أصول الكهرباء لأكوا إلى 28 ألف ميجاوات بنهاية 2016 من حوالي 21 ألف ميجاوات حاليا.

وفي حين من المتوقع أن تكون الكويت من أنشط الأسواق هذا العام فإن أكوا تتطلع أيضا إلى مشاريع جديدة ستطرح في الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة.