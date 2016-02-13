شركة البترول الكويتية العالمية:أسعار النفط قد تصل إلى 50 دولارا للبرميل بمنتصف العام المقبل

أبوظبي 13 فبراير شباط (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة البترول الكويتية العالمية قولها اليوم السبت إن أسعار النفط قد تتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل بمنتصف عام 2017.

ونقلت الوكالة عن بخيت الرشيدي الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن الأسعار قد تتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل خلال ثلاث سنوات.

ونقلت عنه قوله "سوق النفط العالمي يمر بمرحلة تصحيحية حيث وصلنا إلى القاع ووصل سعر النفط إلى أدنى مستوياته خلال العقد الماضي."

وأضافت الوكالة أن الرشيدي أدلى بتصريحاته خلال مشاركته في حدث تنظمه الشركة في لندن.