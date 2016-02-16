وكالة: تسرب نفطي بموقع حفر بئر في شمال الكويت

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي إن العمال يحاولون إصلاح تسرب بموقع حفر بئر نفطية في شمال الكويت.

ونقلت الوكالة الرسمية عن سعد العازمي المتحدث باسم شركة نفط الكويت قوله إن "القراءات أوضحت عدم وجود أي غاز متسرب في الهواء."

وقال إن فرقا متخصصة تتعامل مع الحادث.