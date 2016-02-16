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وكالة: تسرب نفطي بموقع حفر بئر في شمال الكويت

Tue Feb 16, 2016 9:58pm GMT
 
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دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي إن العمال يحاولون إصلاح تسرب بموقع حفر بئر نفطية في شمال الكويت.

ونقلت الوكالة الرسمية عن سعد العازمي المتحدث باسم شركة نفط الكويت قوله إن "القراءات أوضحت عدم وجود أي غاز متسرب في الهواء."

وقال إن فرقا متخصصة تتعامل مع الحادث.

ونشرت وسائل الإعلام الكويتية صورا لحريق قالت إنه في الموقع. وقالت صحيفة الراي إن صورا لحريق كبير متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 