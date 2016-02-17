كونا: الكويت توقع عقدا لتصدير النفط لآسيا بعائد متوقع ملياري دولار سنويا

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويية (كونا) اليوم الأربعاء إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا لتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط مع شركة تكرير كبرى بعائد متوقع يبلغ نحو ملياري دولار سنويا.

نقلت الوكالة عن العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في المؤسسة نبيل بورسلي قوله "العقد يعد من العقود الاستراتيجية المهمة التي تعزز مكانة الكويت كمزود رئيسي للنفط في الأسواق الآسيوية ذات العائد الأكبر مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى."