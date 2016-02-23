التضخم السنوي في الكويت يرتفع 3.3% في يناير

الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني:

التضخم يناير 2016 ديسمبر 2015 يناير 2015 التغير الشهري 0.1 0.9 -0.1 التغير السنوي 3.3 3.0 2.8

ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 5.1 بالمئة عنها قبل عام.