التضخم السنوي في الكويت يرتفع 3.3% في يناير
الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني:
التضخم يناير 2016 ديسمبر 2015 يناير 2015 التغير الشهري 0.1 0.9 -0.1 التغير السنوي 3.3 3.0 2.8
ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 5.1 بالمئة عنها قبل عام.
صعدت تكلفة الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين ستة بالمئة على أساس سنوي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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